كيف احتفل نجوم الفن بـ «حد السعف»؟

احتفل الأقباط الذين يتبعون الكنسية الغربية بعيد "حد السعف" أو احد الشعانين، بمسيرة حاملين فيها الشموع وأوراق النخيل تجسيدًا لمسيرة يسوع المسيح الذي دخل إلى القدس، ويسمى الأسبوع الذي يبدأ باسبوع الآلام هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح.ونشر عدد من نجوم الفن صورا لهم مع عائلاتهم على السوشيال ميديا، من بين هؤلاء الفنانة نانسي عجرم التي احتفلت مع زوجها وإبنتيها بنشر صورة للعائلته الصغيرة، متمينة شعنينة مباركة للجميع.واحتفلت سيرين عبد النور التي وضعت مولودها الثاني قبل أسبوع باحد الشعانين مع زوجها وإبنتها، فيما احتفلت نادين الراسي بالعيد مع طفليها إلى جانب طليقها جيسكار أبي نادر.واحتفل ناجي الأسطا بعيد الشعنينة مع زوجته وولديه في أحد شوارع لبنان، وشارك مدير الأعمال العالمي وسيم صليبي في قداس أحد الشعانين ونشر صورة مع زوجته ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة ريما فقيه الحامل بمولودها الثاني وابنتهما الصغيرة ريما حاملين الشموع.وبطريقة أخرى حرصن عدد من نجمات لبنان على الاحتفال بحد السعف "الشعانين" عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ما يمر به العالم من اجتياح لوباء كورونا.وكتبت سيرين عبدالنور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر:" الشعنينة، عيد ديني مسيحي يأتي في الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، ويسمى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلته بالسعف والزيتون المزين".وكتبت مايا دياب عبر حسابها الرسمي بتويتر: " شعنينة مباركة لكل الناس يلي عم يعيدوا أحد الشعانين اليوم، للأسف غريب رح يكون هالمرة بس هيدا كلو لسلامتنا. الصلاة من بيوتنا وقلوبنا كمان بتوصل وبصدق كتير كبير..خلينا نقطع هالمرحلة بصلاتنا، وشعنينة مباركة لكل طفل كمان ما قدر يروح عالكنيسة".وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: " شعنينة مباركة عالجميع يا رب ولو إنو هالسنة ما عشنا العيد متل ما لازم، ربنا بيسمع صلاتنا وين ما نكون، وانشالله السنة الجايي منرجع منجتمع متل ما تعودنا مع كل اللي منحبن".أما المطربة يارا، كتبت: "هوشعنا في الأعالي... مباركٌ الآتي باسم الرّب، يا رب بنهار هالأحد المجيد منقدّم هالشمعة وصلاتنا على نيّة كل شخص منّا وعلى نيّة أوطاننا وطننا لبنان ونخلص من هالأزمة على خير ان شاءالله، شعنينة مباركة".