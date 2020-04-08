رئيس الوزراء يبدأ اجتماع المحافظين بـ«الفيديو كونفرانس»
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:28 م
محمد إبراهيمطباعة
بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، اجتماعه الدوري مع المحافظين، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.
يأتي ذلك لتوجيه المحافظين بتنفيذ القرارات الجديدة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبحث أي تحديات وتذليلها في إطار خطة الحكومة لمواجهة أي تفشى محامل للفيروس.
يأتي ذلك لتوجيه المحافظين بتنفيذ القرارات الجديدة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبحث أي تحديات وتذليلها في إطار خطة الحكومة لمواجهة أي تفشى محامل للفيروس.