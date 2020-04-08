سويسرا: 0.26% من السكان مصابون بكورونا

أعلن المكتب الفيدرالى للصحة العامة في سويسرا، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" إلى 22 ألفا و789 شخصا بعد ظهور 547 حالة جديدة ثبُت إيجابيتها.وأضاف المكتب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، أن سويسرا سجلت 705 حالات وفاة بسبب الفيروس، حتى الآن، مضيفًا أن معدل الإصابة بلغ 266 شخصا لكل 100 ألف نسمة داخل الأراضي السويسرية (أي حوالي 0.26%).يُشار إلى أن سويسرا تحظر الفعاليات الخاصة والعامة في البلاد حتى 19 أبريل الجاري.