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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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ملك أحمد زاهر تهنئ شقيقتها على مشاركتها فى «الفتوة» (صورة)

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:24 م
ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر
ياسمين عباس
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هنأت ملك أحمد زاهر، شقيقتها الفنانة ليلى أحمد زاهر، على مشاركتها في مسلسل "الفتوة"، وطرح صورتها على البوستر، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2020.

ونشرت ملك أحمد زاهر، صورة لشقيقتها رفقة الفنان ياسر جلال بطل مسلسل "الفتوة"، وعلقت عليها قائلة: "ألف ألف مبروك يا حبيبة قلبي هتكسروا الدنيا إنشاء الله am so so so proud of you yarouhy can't wait to see you shining on the screen love you so much #الفتوة #ليلي_زاهر #نورا"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها مهنئين شقيقتها.

وتدور أحداث مسلسل "الفتوة" فى زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

مسلسل "الفتوة"، بطولة الفنان ياسر جلال، وليلي أحمد زاهر، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

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