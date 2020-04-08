تحويل مستشفى كفر الدوار حجر صحي بجانب صدر دمنهور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تحويل مستشفى كفر الدوار المركزي «الشاملة» لمستشفى حجر صحي بجانب مستشفى صدر دمنهور لاحتجاز الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.وأشار المحافظ إلى إخلاء المستشفى بالكامل ونقل المرضى مستشفى المبرة للتامين الصحى ومستشفى كفر الدوار العام، كما تم نقل العيادات الخارجية مستشفى كفر الدوار العام القديم.وأكد المحافظ على استمرار حملات تعقيم وتطهير المدن والقرى، لافتا الى تطهير وتعقيم شركة مصر للغزل والنسيج وقرية بولين، وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة فى مشاركة الجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة، لإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاستباقية لمجابهة خطر انتشار فيروس «كورونا المستجد»، من خلال استخدام وسائل ومعدات حديثة.وأكد المحافظ على شفاء 5 مصابين وخروجهم من مستشفى العزل وبقاء 25 قيد الحجر لافتا إلى أنه لا توجد حالة وفاة حتى الآن جراء هذا الفيروس بمحافظة البحيرة.