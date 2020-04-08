رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحويل مستشفى كفر الدوار حجر صحي بجانب صدر دمنهور

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:21 م
هشام آمنة
هشام آمنة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تحويل مستشفى كفر الدوار المركزي «الشاملة» لمستشفى حجر صحي بجانب مستشفى صدر دمنهور لاحتجاز الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى إخلاء المستشفى بالكامل ونقل المرضى مستشفى المبرة للتامين الصحى ومستشفى كفر الدوار العام، كما تم نقل العيادات الخارجية مستشفى كفر الدوار العام القديم.

وأكد المحافظ على استمرار حملات تعقيم وتطهير المدن والقرى، لافتا الى تطهير وتعقيم شركة مصر للغزل والنسيج وقرية بولين، وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة فى مشاركة الجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة، لإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاستباقية لمجابهة خطر انتشار فيروس «كورونا المستجد»، من خلال استخدام وسائل ومعدات حديثة.

وأكد المحافظ على شفاء 5 مصابين وخروجهم من مستشفى العزل وبقاء 25 قيد الحجر لافتا إلى أنه لا توجد حالة وفاة حتى الآن جراء هذا الفيروس بمحافظة البحيرة.

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. كلمة رئيس الوزراء بشأن آخر تطورات «كورونا»

الدولار يرتفع مع عودة المخاوف بشأن كورونا

وزير التعليم يرد على دعاوى إفساد الامتحان «التجريبي»

«أهلا رمضان» يبدأ غدًا.. وكورونا يلغي المعرض الرئيسي

الصور

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

«بدراوي» يتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

خفض مرتبات مسئولي الحكومة 20% لصالح «تحيا مصر»

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

«أهلا رمضان» يبدأ غدًا.. وكورونا يلغي المعرض الرئيسي

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

ابنة شخصية شهيرة.. احترفت الرقص لاستفزاز والدها وسقطت من الطابق الرابع

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

نجم الساعة

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

الصحة

فريق طبي صيني يساعد المغرب في مكافحة كورونا

بلازما الدم.. علاج يبشر بمساعدة مرضى كورونا

كورونا يغيّر أنماط حياة 95% من الأمريكيين

جمعية ألمانية: فيروس كورونا يمكن أن يهاجم المخ

منوعات

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

موعد إجازة شم النسيم 2020 Shemu .. ولماذا سمي بهذا الاسم

القبض على داروين شهير الـ «تيك توك».. من هو وآخر ظهور له؟

«روبرت كوخ» يرصد تأثيرا إيجابيا لإجراءات مكافحة كورونا بالمانيا

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
سد النهضة: فلنواجه الحقيقة!
أحمد بهاء الدين شعبان
اليوم التالى لـ«كورونا» «1»
ماجد حبته
طائرات العناية المركزة
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «1»
المزيد

الثقافة

إطلاق «حكايات جدو سعدان» على يوتيوب

أنور مغيث: عدت لفترة نهم القراءة وأترجم كتاب «معنى العالم»

الموسيقى والمسرح الشعري بقناة وزارة الثقافة بـ«يوتيوب» الجمعة

صالح الغازي: ستظهر روايات ساذجة تحمل اسم «كورونا»