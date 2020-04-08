إخلاء طرف طبيب بمستشفى ديرب نجم لنشر فيديو كاذب

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إخلاء طرف طبيب، بمستشفى ديرب نجم المركزي، بعد قيامه ببث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يدعى فيه نقص المستلزمات الطبية.وكان وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قام بالمرور المفاجئ على مستشفى ديرب نجم المركزي، اليوم لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، ومناظرة المستلزمات الطبية الموجودة بالمستشفى، والتأكد من وجودها بكميات كافية.وتابع تداعيات قيام طبيب من المستشفى بنشر فيديو من داخل المستشفى يدعي فيه عدم توافر مستلزمات طبية وقائية بالمستشفى، على مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفًا للواقع، مما أثار بعض البلبلة، والقلق داخل الوسط الطبي، ولدي المواطنين بالمحافظة.وقام وكيل الوزارة بالتأكد من توزيع المستلزمات الطبية الوقائية اللازمة، على الجيش الأبيض "الأطباء" بالمستشفى بشكل يومي، كما تابع الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، وبعض الأقسام الطبية الأخرى.لاقى القرار استحسان أطباء المستشفى، وأثلج صدور الفريق الطبي من الأطباء والصيادلة والتمريض، وأثنى وكيل الوزارة على أداء "الجيش الأبيض" بالمستشفى للقيام بواجبهم الوطني تجاه المواطنين، ومؤكدًا اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة لهم، حفاظًا علي صحتهم، وصحة وسلامة المواطنين.