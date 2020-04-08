خفض الفائدة في بولندا بواقع 50 نقطة

قرر مجلس السياسات النقدية في البنك المركزي البولندي خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.5% وهو أقل مستوى للفائدة في تاريخ بولندا، بحسب بيان البنك المركزي.ويأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من خفض مماثل.يذكر أنه قبل الخفض في مارس وأبريل، كان سعر الفائدة الرئيسية في بولندا مستقر منذ مارس 2015 عند مستوى 1.5%.وكان محافظ البنك المركزي البولندي آدم جلابينسكي قد أشاد الشهر الماضي بخفض الفائدة، في ضوء التداعيات المحتملة لانتشار وباء كورونا.