دينا فؤاد: متحمسة جدًا لعرض مسلسل «الاختيار»

تواصل الفنانة دينا فؤاد تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "الاختيار" الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم.وقالت دينا فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها متحمسة لعرض المسلسل في شهر رمضان الكريم مثلها مثل المشاهدين، مشيرة إلى أنها ما زالت تواصل تصوير دورها، لافته إلى أن أزمة فيروس كورونا عطلت التصوير خلال الأيام الماضية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، مما اضطرهم لاستكماله بالتزامن مع عرض الحلقات الأولى على أقصى تقدير، بعدما كان من المفترض أن ينتهى قبل حلول الشهر الكريم، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏