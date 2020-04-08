عثمان يتسلم عمله وكيلا لوزارة التربية والتعليم بدمياط

تسلم عادل عبدالتواب عثمان، اليوم الأربعاء، أعمال ومهام منصبه كوكيلًا لوزارة التربية والتعليم بدمياط، حيث وصل إلى مكتبه لمباشرة أعماله واستقبله بعض قيادات المديرية، متمنين له كل التوفيق لصالح العملية التعليمية بمحافظة دمياط.اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مؤخرا، حركة تنقلات وتغييرات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية العشر بدمياط بعد إعداد الحركة من التربية والتعليم.وشملت حركة التنقلات عبد العليم جمعة مديرا لإدارة دمياط التعليمية، إيناس عبد الخالق مدير إدارة عزبة البرج، بكر عيد مديرا لإدارة فارسكور، على النجار مدير إدارة الزرقا، إبراهيم القمصانى مدير إدارة السرو.كما شملت زهرالدين الليثى مدير إدارة الروضة التعليمية، السيد الشبراوى مدير إدارة ميت ابوغالب، حسنين عبد الظاهر مدير ادارة كفر البطيخ، عصام الراوى مدير إدارة بديوان التربية والتعليم، عماد الزيات مدير إدارة دمياط الجديدة، صالح القصيفى مدير إدارة التنسيق العام.