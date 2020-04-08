24 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:15 م
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأربعاء، بلغ 24 سفينة.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن، وخروج 3، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.
كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن، وخروج 3، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.
كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.