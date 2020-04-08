24 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأربعاء، بلغ 24 سفينة.وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن، وخروج 3، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.