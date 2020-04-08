حزمة تحفيز بـ18 مليار دولار لدعم اقتصاد هونج كونج

أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، عن حزمة تحفيز حكومية جديدة تقدر قيمتها بـ 137.5 مليار دولار هونج كونج (17.7مليار دولار) لدعم اقتصاد المدينة المتعثر في ظل تفشي فيروس كورونا.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لام القول في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن حزمة التحفيز ستشمل برنامج لحماية الوظائف بقيمة 80 مليار دولار هونج كونج لدعم 50% من أجور العاملين المتضررين خلال ستة أشهر.وقالت لام "بما أننا نواجه تحديا غير مسبوق، فإنه على الحكومة مُواجهته بأسلوب غير مسبوق".يشار إلى أن حكومة هونج كونج تعرضت لضغوطات من أجل تعزيز دعمها للاقتصاد الذين انزلق بالفعل للركود بعد أشهر من الاضطرابات السياسية.وفي فبراير الماضي، أعلنت حكومة هونج كونج إطلاق صندوق بقيمة 30 مليار دولار هونج كونج لمكافحة الوباء، وحزمة قيمتها 120 مليار دولار هونج كونج من ميزانية هذا العام تخصص لتقديم إعانات للمُقيمين الدائمين الذين بلغت أعمارهم 18 عاما فأكثر.