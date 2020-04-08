ضبط أدوية وكحول وكمامات في مخزن أدوية غير مرخص ببني سويف

تواصل محافظة بني سويف بالتعاون مع الجهات والأجهزة الرقابية المعنية تكثيف حملاتها على الأسواق والمحلات والصيدليات، بهدف ضبط كافة الأسواق وتوفير كل أنواع السلع لجمهور المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، ضمن خطة شاملة يشرف عليها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم شخصيًا، في إطار تنفيذ جهود وتوجيهات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.وشنت مديرية التموين تحت إشراف المهندس وصفي عبدالله وبالاشتراك مع تفتيش الصيدلة ومباحث التموين حملة تموينية وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية والكحوليات والكمامات داخل مخزن أدوية غير مرخص، حيث تم حجبها عن المواطنين بغرض بيعها في السوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في هذا الشأن.وشًدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال العامة والأنشطة التجارية والصيدليات ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وغيرها من محلات السلع الغذائية والاستهلاكية.يأتي ذلك لضمان جودة السلع والخدمات المقدمة وعدم التلاعب بأسعار السلع، ومواجهة كل صورالغش التجاري واحتكار السلع الأساسية والسلع التي يتزايد عليها الطلب في الفترة الحالية كالمطهرات وغيرها.