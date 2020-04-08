اليمن تسيطر على معسكر اللبنات وعدد من المواقع شرق الحزم بالجوف

شنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأربعاء، هجومًا على ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مديرية الحزم بمحافظة الجوف.وقال مصدر عسكري في تصريح أودته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية واسعة ومباغتة من محورين الكنائيس والندر تمكنت خلالها من أقتحام معسكر اللبنات الإستراتيجي والسيطرة الكاملة عليه وتطهيره من عناصر الميليشيات من جهة والتقدم في سلسلة جبال الندر وصولًا إلى جبال الجدفر والأقشع والبرش شرق الندر.وأشار المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية خلال الضربات المساندة التي نفذتها طائرات التحالف العربي أثناء تقدم قوات الجيش على الأرض.. مضيفًا أن قوات الجيش آسرت عناصر من الميليشيات الحوثية، كما تم تأمين مساحات واسعة في محيط اللبنات وجبال الندر، في ما لاتزال العملية مستمرة وسط تقدم مستمر لقوات الجيش الوطني في أكثر من اتجاه.