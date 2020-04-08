رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: 500 حالة وفاة و10 آلاف إصابة بكورونا في إفريقيا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:10 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عن أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إفريقيا تجاوز 10 آلاف إصابة فى حين تجاوز عدد حالات الوفاة 500 حالة.

قالت المنظمة في تقرير وزعته في جنيف اليوم، إن وصول الفيروس إلى القارة كان بطيئًا مقارنة بأجزاء أخرى من العالم إلا أن العدوى زادت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة واستمرت في الانتشار، مشيرة إلى أن 52 دولة إفريقية أبلغت عن وجود حالات إصابة.

ولفتت إلى أن الفيروس لديه القدرة ليس فقط على التسبب في الوفاة ولكن أيضًا إطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي، قائلة: "إن انتشار فيروس كورونا خارج المدن الكبرى في الدول الإفريقية يعنى فتح جبهة جديدة في المعركة ضده وبما يتطلب استجابة لا مركزية مصممة خصيصا للسياق المحلي".

وأكدت المنظمة أنها تعمل مع الحكومات في جميع أنحاء إفريقيا لزيادة قدراتها في مجالات الاستجابة الحرجة مثل التنسيق والمراقبة والاختبار والعزلة وإدارة الحالات وتتبع الاتصال ومنع العدوى ومكافحتها، والإبلاغ عن المخاطر وإشراك المجتمع والقدرات المختبرية.

ونوهت بأن مصر وغانا وكينيا وإثيوبيا والمغرب وتونس ونيجيريا قامت بتوسيع الاختبارات الوطنية لتشمل مختبرات متعددة؛ ما يسمح بإجراء اختبارات لامركزية وبما يضمن التعرف السريع على الحالات وتعقب الاتصالات والحجر الصحي وعزل المرضى وعلاجهم.

وقالت "إن إفريقيا ما زال أمامها فرصة لتقليل وإبطاء انتقال المرض"، داعية جميع البلدان إلى ضرورة الإسراع في الاستجابة الشاملة للوباء، بما في ذلك توليفة مناسبة من تدابير الصحة العامة المثبتة والتباعد الجسدي.

في الختام، أعربت منظمة الصحة العالمية عن القلق من تأثير الوباء على البلدان ذات النظم الصحية الهشة وتلك التي تعاني من حالات طوارئ معقدة، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم التقني والمالي لهذه البلدان لتعزيز قدرات الاستجابة للحد من انتشار الوباء.

موضوعات متعلقة

«تحيا مصر»: 100 مليون جنيه لدعم متضرري السيول (فيديو)

مدبولى: مصر فى إطار الحدود الآمنة.. ويحذر من الاستهتار بالأزمة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب فى جميع المراحل وتنزيل النماذج

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

الصور

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

«بدراوي» يتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

خفض مرتبات مسئولي الحكومة 20% لصالح «تحيا مصر»

مد حظر التجول حتى 23 أبريل.. من 8 مساءً لـ6 صباحًا

«أهلا رمضان» يبدأ غدًا.. وكورونا يلغي المعرض الرئيسي

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

ابنة شخصية شهيرة.. احترفت الرقص لاستفزاز والدها وسقطت من الطابق الرابع

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

نجم الساعة

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

الصحة

فريق طبي صيني يساعد المغرب في مكافحة كورونا

بلازما الدم.. علاج يبشر بمساعدة مرضى كورونا

كورونا يغيّر أنماط حياة 95% من الأمريكيين

جمعية ألمانية: فيروس كورونا يمكن أن يهاجم المخ

منوعات

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات

موعد إجازة شم النسيم 2020 Shemu .. ولماذا سمي بهذا الاسم

القبض على داروين شهير الـ «تيك توك».. من هو وآخر ظهور له؟

«روبرت كوخ» يرصد تأثيرا إيجابيا لإجراءات مكافحة كورونا بالمانيا

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
سد النهضة: فلنواجه الحقيقة!
أحمد بهاء الدين شعبان
اليوم التالى لـ«كورونا» «1»
ماجد حبته
طائرات العناية المركزة
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «1»
المزيد

الثقافة

إطلاق «حكايات جدو سعدان» على يوتيوب

أنور مغيث: عدت لفترة نهم القراءة وأترجم كتاب «معنى العالم»

الموسيقى والمسرح الشعري بقناة وزارة الثقافة بـ«يوتيوب» الجمعة

صالح الغازي: ستظهر روايات ساذجة تحمل اسم «كورونا»