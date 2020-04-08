«مستقبل وطن» يطهر مناطق الدغيمات و«الثروة المعدنية» بقنا

شن حزب "مستقبل وطن" بمحافظة قنا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، حملة لتطهير وتعقيم مناطق الدغيمات والزبيدي وهيئة الثروة المعدنية بمدينة قنا وتعقيم وتطهير العديد من المنشآت بمراكز دشنا ونجع حمادي وبندر قنا ومركز قنا.وقال مصطفى محمود مصطفى عضو هيئة مكتب الحزب بمحافظة قنا -في بيان اليوم- إنه تم تعقيم وتطهير منطقة الدغيمات للمرة الثالثة، ويواصل فريق الطوارئ أعمال التعقيم والتطهير حتى يتم الانتهاء من كافة المناطق بمدينة قنا وتوابعها.وأشار اللواء حسن عباس أمين الحزب بمركز نجع حمادي أنه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم العديد من المنشآت الهامة والحيوية ومنها مستشفى نجع حمادي العام وقرية بهجورة بالكامل ومنطقة الساحل بمدينة نجع حمادي بالكامل وقرية الرحمانية التابعة للمركز.وقال محي الدين عسر أمين تنظيم الحزب بمركز دشنا أنه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير العديد من المنشآت العامة والحيوية والخدمية بالمدينة والانتهاء من تعقيم وتطهير كافة الشوارع والميادين الرئيسية وتستكمل أعمال التطهير والتعقيم حتى تغطي كافة قرى المركز.