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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حظر حتى 23 أبريل.. الكلمة الكاملة لرئيس الوزراء (فيديو)

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:06 م
مدبولى
مدبولى
ياسمين عباس
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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه لولا قرارات الإصلاح الاقتصادى لم نكن نستطيع مواجهة أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى استمرار تطبيق كل الإجراءات التى سبق اتخاذها لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل.

وأضاف مصطفى مدبولى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى: "استمرار فرض حظر الحكومة لكافة المواطنين على كل الطرق لمدة أسبوعين آخرين، فضلًا عن تعديل موعد بدء حظر التجوال ليبدأ في الثامنة مساء لضمان حركة وعودة العاملين إلى منازلهم".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى اتباع نفس كل الإجراءات الاحترازية وغلق المقاهى والمطاعم وتعليق حركة الطيران الدولى، واستمرار غلق الجامعات والمدارس، وتخفيض العمل فى الهيئات والشركات لنفس المدة.

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