حلقة «الشلولو».. الأعلى للإعلام يعاقب برنامج محمود سعد

قرر المجلس الأعلى للإعلام، توجيه عقوبة لفت النظر لبرنامج "باب الخلق" الذي يذاع على قناة "النهار"، ويقدمه الإعلامي محمود سعد، بسبب ما تناوله بخصوص "الشلولو" واعتباره علاج للإصابة بفيرس كورونا.كما قرر المجلس معاقبة برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه تامر أمين على قناة "النهار" بسبب استخدام مقدم البرنامج ألفاظ لا تليق على الشاشة في تعليقه على خروج المواطنين للشواطئ قبل فترة الحظر بسبب كورونا.