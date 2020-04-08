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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدفق البضائع والمواد البترولية على ميناء الإسكندرية وتشديد الإجراءات لمنع انتشار كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:02 م
طارق شاهين
طارق شاهين
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن المختصين بالميناء يدركون أهمية استقبال المنتجات التى تؤمن الغذاء للمصريين، وكذلك المواد البترولية والطبية، ومن أجل ذلك يتم تيسير وتسريع عمليات الشحن والتفريغ بالميناء علي مدار الأربع والعشرين ساعة مع تشديد الإجراءات الاحترازية للحماية من انتشار فيروس كورونا.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن الميناء يشهد نشاطا حيث يستمر تدفق السلع والبضائع عبر مينائى الإسكندرية والدخيلة اللذان يشهدان نشاطًا دون توقف وتستمر حركة السفن والشاحنات والبضائع بهما، حيث بلغ عدد السفن العاملة 41 سفينة، ووصلت 13 سفينة، وسافرت 10 سفن، وتواجد بالمخطاف الخارجي 22 سفينة، وبالمخطاف الداخلي 5 سفن تفرغ خشب، وفول صويا، هذا وقد بلغ إجمالي البضائع المتداولة بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 175 ألف طن.

وأضاف الغندور أنه يجري تصدير 3 سفن بطاطس، وسفينة بصل، وسفينة يوريا، وسفينة ملح، وسفينة وقود طائرات، كما يجري تفريغ وارد 21 سفينة بضائع منها 5 سفن غلال ليصل إجمالي مخزون الغلال بالميناء 1،2 مليون طن "مليون ومائتي ألف طن" منهم 390 ألف طن قمح، كما يجري تفريغ 3 سفن مواد بترولية، وبلغ عدد الحاويات الصادر 257 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 617 حاوية مكافئة، وتم دخول وخروج 11402 شاحنة عامة من وإلي الميناء.

وتتبع كافة الجهات المعنية بالميناء الإجراءات الاحترازية للحماية من إنتشار فيروس كورونا.

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