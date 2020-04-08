هولندا: حصيلة كورونا 2101 وفاة و20 ألف إصابة

أعلنت هولندا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 147 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و969 إصابة، بحسب مانقلته فضائية "سكاي نيوز".ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19" في هولندا إلى 2101 حالة، منذ بداية تفشي الوباء، وذلك بعد تسجيل 234 حالة وفاة جديدة وارتفاع عد الإصابات إلى 20 ألف و549، وفقا لما أعلنه معهد الصحة العامة الهولندي، أمس الثلاثاء، في إفادته اليومية.وأوضح المعهد، أن ذلك العدد يتضمن وفيات وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم يتم تسجيلها، مشيرا إلى ارتفاع عدد الضحايا من كل أسبوع لهذا السبب، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "داتش نيوز"، والتي أشارت إلى أن المعهد كان قد أعلن أمس، عن تسجيل 101 حالة وفاة جديدة فقط.