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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«بسيوني» يدعو رجال الأعمال لتحمل مسئوليتهم تجاه العاملين في مواجهة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:58 م
المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حسن بسيوني
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن هناك عددًا من الدروس المستفادة من أزمة تعرض أغلب دول العالم لفيروس كورونا المستجد، والذي أدى إلى إتخاذ مختلف الدول لإجراءات إحترازية لمنع إنتشاره في مقدمتها إغلاق الحدود ووقف تبادل السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة جعلت أغلب الدول ولاسيما الاستهلاكية أن تعيد النظر في استراتيجيتها الاقتصادية.

وأضاف "بسيوني" في تصريح له، إن تلك الأزمة كشفت عن صحة رؤية وفكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة بناء استراتيجية الاقتصاد المصري بدعم الإنتاج وتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، حيث تمكن الاقتصاد من الصمود أمام الأزمة حتى الآن، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من تلك الأزمة في العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من مواردنا المختلفة سواء الزراعية أو الصناعية او العلمية، حتى نستطيع تحقيق الإكتفاء الذاتي في بعض المنتجات، وعدم الحاجة الى إستيرادها من الخارج.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الأزمة كشفت عن الوجه القبيح لبعض الدول في مقدمتهم تركيا، التي قامت بأعمال قرصنة على شحنات المستلزمات الطبية والأدوية، وكذلك كشفت الأزمة عن ضرورة إعادة الدول التفكير في سياساتها الاقتصادية وتوفير احتياجاتها والاعتماد على نفسها، ما سيؤدى الى وجود صراع بين الدول على الموارد الطبيعية.

وتساءل عضو مجلس النواب، أين كبار رجال الأعمال في مصر، من دورهم المجتمعى؟، متابعًا أن هناك شخصيات مثل "بيل جيتس" تبرعوا بعشرات المليارات من الدولارات، في اطار مسئولياتهم تجاه شعوبهم.

ودعا بسيونى، رجال الأعمال لتحمل مسئولياتهم المجتمعية تجاه العاملين بالقطاع الخاص، وعدم المساس برواتبهم في تلك الفترة التي تطالب الدولة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيدا بخطوات الدولة لمساندة الفئات التي تضررت اقتصاديا من آثار الإجراءات الإحترازية، وكذلك دور وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم المساعدات والإعانات العينيه والنقدية عن طريق كروت الفيزا، وكذلك القرارات الأخيرة بصرف إعانات نقدية للعمالة الموسمية واليومية.

وحذر الدكتور حسن بسيوني، من عدم التزام بعض طوائف الشعب، بتخفيف الزحام والتجمعات، رغم الإجراءات والضوابط التي أعلنتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، مثل قرارات وإجراءات الحظر وتحديد مواعيد عمل المحال العامة.

كما وجه عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لأبطال مصر من أصحاب البالطو الأبيض " الجيش الأبيض"من أطباء وأطقم تمريض وهيئة الإسعاف، لما يقومون به من دور كبير للحفاظ على أمن وإستقرار البلاد، مؤكدًا انهم يمثلون خط الدفاع الأول للبلاد حاليا، ويستحقون قرار الرئيس السيسى بزيادة قيمة بدل المهن الطبية بنسبة 70%، متابعًا، وكذلك لاننسى دور القوات المسلحة في الحرب والسلم، فهى تواجه الإرهاب وكانت حريصة على تطهير المباني الحكومية والشوارع وعربات القطارات والمترو والمساعدة في توفير الأدوات الازمة للتطهير والمواد الغذائيه بأسعار مخفضة، لمواجهة من كان يسعى لاحتكار السلع والمطهرات واستغلال حاجة المواطنين لها.

وتابع، وأيضا الدور الذي تقوم به وزارة الداخليه في حماية الأمن الداخلي للبلاد ومراقبة الأسواق ومنع التجمعات حرصا علي سلامة الشعب.

وجدد بسيونى، تساؤله، عن دور مراكز الأبحاث في مصر، التي أنشئت منذ أكثر من نصف قرن، حيث لم تعلن عن دورها في مواجهة الأزمة واكتشاف مصل للفيروس، مطالبا بالإعلان عما أعدته لمواجهة مثل تلك الأزمات.

كما ثمن د بسيونى، حزمة التدابير الاحترازية والاقتصادية التي أعلنها الرئيس السيسى أمس لمواجة تلك الأزمة.

وشدد المستشار بسيونى، على ضرورة إلتزام جموع الشعب بالتعليمات والإرشادات الصادرة من المختصين لتلافي الإصابة بالفيروس، خلال الفترة المقبلة، حتى تتمكن البلاد من مواجهته.

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