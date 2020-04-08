مواعيد إخلاء المدن الجامعية لطلاب جامعة طنطا

أعلن الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن وضع خطة لإخلاء المدن الجامعية من متعلقات الطلاب، وفقًا لجدول زمنى بمواعيد محددة منعًا لتكدس الطلاب في المباني الخاصة بالمدن، وذلك تمهيدًا لاخلاء المدن الجامعية بالكامل من متعلقات الطلاب.وتبدأ المواعيد يوميًا في تمام الساعة 8 صباحًا وتنتهى في تمام الـ 2 ظهرًا.وأهاب نائب رئيس الجامعة بالطلاب ضرورة الالتزام بالجدول المنشور والتوجه الى المدينة الجامعية طبقًا للجدول لمنع حدوث تجمعات من الطلاب، وفي حالة عدم الإخلاء يتحمل الطلاب دفع مصروفات المدن حتى نهاية العام الدراسي.