نادي «المحاسبات» ينشر طرق توصيل حقيبة المطهرات للأعضاء

كشف إبراهيم يسري، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء المركزي للمحاسبات، طرق توصيل حقيبة التعقيم التي تم الإعلان عن توزيعها مجانًا لجميع الأعضاء بالمحافظات المختلفة.وأعلن يسري، في بيان الأربعاء، طرق التوصيل لأعضاء النادي بالقاهرة والجيزة والمدن الجديدة:أولًا: تم الاتفاق مع شركة بوستا للشحن الداخلي لتَوصيل الحقائب لمنازل الأعضاء بالقاهرة والجيزة والمدن الجديدة برسم شحن قدره 25 جنيهًا يسددها العضو نقدا للشركة ولن يتقاضى النادي أية مبالغ.ثانيًا: عكفت الشركة على تصحيح العناوين ومراجعتها، وذلك بالاتصال تليفونيا بالعضو، وبدأت شركة الشحن توصيل الحقائب للأعضاء في المنازل بداية من أمس.ثالثًا: الزملاء في المحافظات الذين لم يستطيعوا استلام حقائبهم لتغيير محل الاقامة برجاء إرسال رسالة وليس مكالمة تليفونية على واتس 01010000739 تتضمن الاسم ورقم العضوية والعنوان المطلوب توصيل الطرد إليه وسنقوم بالتوصيل مقابل رسم شحن المحافظات، تقريبًا 35 جنيهًا يتم سدادها لمندوب شركة الشحن وليس للنادي.رابعًا: مَن استلم الحقيبة من المقر لا يحق له استلام حقيبة أخرى من شركة الشحن وعليه إخبار الشركة بذلك حال حدوث خطأ ازدواجية التوصيل، ولو ثبت استلام العضو حقيبتين سيتخذ المجلس إجراء بخصم ألف جنيه من مستحقات العضو بالجهاز.خامسًا: بنهاية غدٍ، سيتم وقف تسليم أية حقائب من المقر الإداري للنادي وكل التسليمات ستكون عن طريق شركة الشحن.سادسًا: رجاء من الزملاء عدم الاتصال تليفونيا بالموظفين بالمقر، فلن يستطيعوا الرد على مئات المكالمات اليومية ومن له استفسار سيتم الرد عليه بعد إرسال سؤاله على الأرقام التالية:010100006920101798181301000230005.