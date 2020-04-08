رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نادي «المحاسبات» ينشر طرق توصيل حقيبة المطهرات للأعضاء

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:46 م
الجهاز المركزي للمحاسبات
الجهاز المركزي للمحاسبات
نرمين محمود الدهان
طباعة
كشف إبراهيم يسري، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء المركزي للمحاسبات، طرق توصيل حقيبة التعقيم التي تم الإعلان عن توزيعها مجانًا لجميع الأعضاء بالمحافظات المختلفة.

وأعلن يسري، في بيان الأربعاء، طرق التوصيل لأعضاء النادي بالقاهرة والجيزة والمدن الجديدة:

أولًا: تم الاتفاق مع شركة بوستا للشحن الداخلي لتَوصيل الحقائب لمنازل الأعضاء بالقاهرة والجيزة والمدن الجديدة برسم شحن قدره 25 جنيهًا يسددها العضو نقدا للشركة ولن يتقاضى النادي أية مبالغ.

ثانيًا: عكفت الشركة على تصحيح العناوين ومراجعتها، وذلك بالاتصال تليفونيا بالعضو، وبدأت شركة الشحن توصيل الحقائب للأعضاء في المنازل بداية من أمس.

ثالثًا: الزملاء في المحافظات الذين لم يستطيعوا استلام حقائبهم لتغيير محل الاقامة برجاء إرسال رسالة وليس مكالمة تليفونية على واتس 01010000739 تتضمن الاسم ورقم العضوية والعنوان المطلوب توصيل الطرد إليه وسنقوم بالتوصيل مقابل رسم شحن المحافظات، تقريبًا 35 جنيهًا يتم سدادها لمندوب شركة الشحن وليس للنادي.

رابعًا: مَن استلم الحقيبة من المقر لا يحق له استلام حقيبة أخرى من شركة الشحن وعليه إخبار الشركة بذلك حال حدوث خطأ ازدواجية التوصيل، ولو ثبت استلام العضو حقيبتين سيتخذ المجلس إجراء بخصم ألف جنيه من مستحقات العضو بالجهاز.

خامسًا: بنهاية غدٍ، سيتم وقف تسليم أية حقائب من المقر الإداري للنادي وكل التسليمات ستكون عن طريق شركة الشحن.

سادسًا: رجاء من الزملاء عدم الاتصال تليفونيا بالموظفين بالمقر، فلن يستطيعوا الرد على مئات المكالمات اليومية ومن له استفسار سيتم الرد عليه بعد إرسال سؤاله على الأرقام التالية:
01010000692
01017981813
01000230005.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يرد على دعاوى إفساد الامتحان «التجريبي»

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل جديدة حول مصابى كورونا فى مصر

أول تعليق لـ ليلى علوى على وفاة طليقها بـ«كورونا»

تفاصيل وفاة أول حالة مصابة بـ«كورونا» فى بنى سويف

الصور

image description

«المصريين»: الرئيس السيسي يُعطي للعالم درسًا في كيفية إدارة الأزمات

image description

«حماة الوطن»: الحكومة تعاملت باحترافية مع أزمة «كورونا»

image description

«بدراوي» يتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 7 قرارات في اجتماعها الأسبوعي

الدولار يرتفع مع عودة المخاوف بشأن كورونا

ترحيل السورية «هيام صبحي» لأسباب تتعلق بالصالح العام

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 لبحث الطلاب فى جميع المراحل وتنزيل النماذج

إنفوجراف

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

ابنة شخصية شهيرة.. احترفت الرقص لاستفزاز والدها وسقطت من الطابق الرابع

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

نجم الساعة

مخرج مصري كبير ارتبط بـ«أميرة زنجبار».. وهجرت هوليود للزواج منه

الصحة

فريق طبي صيني يساعد المغرب في مكافحة كورونا

بلازما الدم.. علاج يبشر بمساعدة مرضى كورونا

كورونا يغيّر أنماط حياة 95% من الأمريكيين

جمعية ألمانية: فيروس كورونا يمكن أن يهاجم المخ

منوعات

موعد إجازة شم النسيم 2020 Shemu .. ولماذا سمي بهذا الاسم

القبض على داروين شهير الـ «تيك توك».. من هو وآخر ظهور له؟

«روبرت كوخ» يرصد تأثيرا إيجابيا لإجراءات مكافحة كورونا بالمانيا

شانغهاي تتعهد ببناء نظام عالمي للصحة العامة

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
سد النهضة: فلنواجه الحقيقة!
أحمد بهاء الدين شعبان
اليوم التالى لـ«كورونا» «1»
ماجد حبته
طائرات العناية المركزة
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «1»
المزيد

الثقافة

الموسيقى والمسرح الشعري بقناة وزارة الثقافة بـ«يوتيوب» الجمعة

صالح الغازي: ستظهر روايات ساذجة تحمل اسم «كورونا»

محمد العون: كورونا لن يفرض نفسه على الكتابة الإبداعية

«أختي قاتلة متسلسلة» لكاتبة نيجيرية في سلسلة «كتب مختلفة»