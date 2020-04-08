ضبط عامل ينقب عن الآثار بمنزله في قنا

نجحت شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط عامل ينقب عن الآثار داخل مسكنه وبحوزته قطع آثرية في قنا.وأكدت التحريات تنقيب عامل عن الآثار داخل مسكنه، فعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى لشرطة السياحة والآثار.وأسفرت عن ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة فى الحفر وتبين وجود حفرتين وبها شواهد أثرية، كما تم ضبط قطعة من الفخار على شكل قمع مزراب مياه يرجع للعصر اليونانى الروماني.وأفاد مفتشي الآثار أن الجدار المكتشف أثرى، وأن الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.