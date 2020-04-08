توفيق عبد الحميد يكشف حقيقة تحويل سيارته إلى تاكسي (فيديو)

كشف الفنان توفيق عبد الحميد، حقيقة تحويل سيارته لتاكسي بسبب مروره بضائقة مالية، لافتًا إلى أن كثرة الحديث فى تلك الأزمة أصبح مزعج جدًا، لأنه يتداول باستمرار بين المتابعين، موضحًا أن الحكاية بدأت بعد تكريمه في المهرجان القومي للمسرح.وأضاف توفيق عبد الحميد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أنه كان يعمل فى مسرح الدولة وتعثر ماديًا، ولذلك قرر تحويل سيارته لتاكسي والعمل بها ليلًا، مؤكدًا أنه لم ينفذ الفكرة لأنه حدثت انفراجة فى عمله، معقبًا: "وصلت لحد الاكتفاء ولدى منزلى وسيارتى ومبلغ فى البنك يكفيني شر السؤال".وأشار إلى أن هناك لبسا فى حكاية التاكسي، حيث كانت من عشرات السنوات، وليست الآن نهائيًا، لافتا إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تواصلت معه للاطمئنان على حالته المادية، مردفًا: "شيرين بنت بلد وجدعة وأنا بشكرها، وأنا مش حابب أكون مادة للبوستات على السوشيال ميديا ولا يضيرنى أن أكون سائق تاكسي لأنه عمل بسيط وشريف، وكنت هعمل كده بس ربنا ما أرادش".