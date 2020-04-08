«صحة دمياط»: نسب شفاء حالات كورونا بالمحافظة عالية

قال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن هناك 7 حالات من مصابي فيروس كورونا بينهم طفلة بمستشفى العزل بتمى الأمديد، تعافوا وتحولت حالاتهم الإيجابية إلى سلبية من ناحية الإصابة بالفيروس.وقال طلحة في تصريحات له، إن الـ 7 حالات خرجوا من المستشفى للعودة إلى دمياط، وهم أول حالات التعافي من مستشفى تمي الأمديد بالدقهلية من محافظة دمياط وهم من ضمن 13 حالة من المصابين بدمياط.وأضاف طلحة أن هناك 4 مصابين باقين مازالوا تحت العلاج لحين التأكد من شفائهم تمامًا، مضيفًا أن محافظة دمياط من أعلى نسب الشفاء على مستوى الجمهورية حيث تعافى 20 مصابًا وغادروا الحجر الصحى وخلال يوم او اثنين سيغادر 13 شخصًا بعد أن جاءت نتائج العينات سلبية ليصل اجمالي عدد حالات التعافي 33 شخصا.