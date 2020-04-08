لدغها عقرب.. لواء شرطة ينقل طفلة لمستشفى أسيوط

تمكن مدير قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، من مساعدة مواطن في نقل ابنته المصابة بلدغة عقرب إلى المستشفى لإسعافها.أثناء تفقد مدير إدارة الحماية المدنية الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، والمرور على القوات والمتابعة أثناء فترة الحظر، توجه إليه أحد المواطنين حاملًا طفلته ملتمسًا نقل ابنته إلى أقرب مستشفى لتعرضها للدغة عقرب، وعدم وجود أى وسيلة مواصلات أثناء فترة الحظر.على الفور، تم اصطحاب المواطن وطفلته والتوجه إلى المستشفى الجامعي بأسيوط، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها والاطمئنان عليها.وتقدم المواطن، بالشكر والتقدير على سرعة التعامل مع الموقف ومساعدته فى التوجه إلى المستشفى.