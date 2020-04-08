الأوقاف: برامج دينية في رمضان لتعويض خطبة الجمعة

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة منذ ظهور فيروس كورونا، اتخذت عدة إجراءات وقائية من شأنها أن تحفظ حياة المواطنين، لأن حفظ الحياة مطلب شرعي.وأضاف طايع، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة ستقوم بعمل برامج تثقيفية وتوعية عبر الإنترنت، خلال شهر رمضان لتعويض غياب خطبة الجمعة، لافتًا إلى أن الوزارة قررت إيقاف موائد الرحمن في رمضان، واقترحت تعويض المحتاجين بأموال بدلًا من تقديم الطعام لهم لأنه في مثل تلك الموائد يحدث تكدس.وأكد طايع، أنه في حالة زوال غمة كورونا سيتم فتح الجوامع، ولكن التسرع في فتحها سيزيد من انتشار المرض بسبب الاختلاط التي يحدث، لافتًا إلى أنه يجب على المواطن أن يلتزم بالإجراءات التى تعلن عنها وزارة الصحة، مناشدًا المواطنين بعدم الاستماع إلى مروجي الشائعات.