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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس «المصرف المتحد»: «المركزي» يفتح صفحة جديدة مع العملاء

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:36 م
أشرف القاضي
أشرف القاضي
حسن كامل
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أشاد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بقرار البنك المركزي المصري، والذي ينعكس إيجابيا على مسيرة التنمية الشاملة لمصر وفق رؤية 2030.

وأضاف القاضي، أن هذا القرار يأتي استكمالا لرؤية رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري الاستثنائية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات، الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي معا.

أولا: علي الصعيد الاقتصادي، فالقرار يهدف إلى فتح صفحة جديدة مع العملاء غير المنتظمين من أصحاب الشركات، ومن ثم السماح لهم بالعودة مرة أخرى إلى محور النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وهذا له أثر كبير على رفع جودة المنتجات المصرية وبالتالي زيادة الصادرات، فضلا عن جذب استثمارات جديدة بالسوق خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الواعدة.

ثانيا: علي الصعيد الاجتماعي، جاء قرار المركزي ليكون مؤشرا جادا للتخفيف عن كاهل العملاء الجادين، وبداية لتوفيق أوضاعهم وسداد المستحقات عليهم، وكذلك منحهم فرصة جديدة للحصول علي تمويلات مع إلغاء القوائم السلبية ورفع الحظر عن التعامل مع العملاء غير المنتظمين.

وأشار القاضي إلى أن الوقت مثالي للبنوك لاستكمال منظومة الدعم والمساندة للاقصاد القومي من خلال التركيز علي تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا المتناهية الصغر والشركات الناشئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات المركزي الفارقة في عمر الوطن.

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