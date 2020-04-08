تحرير 200 محضر تمويني بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 200 محضر تموينى ضمن الحملات اليومية على الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة، يأتي هذا في إطار تشديد إحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول والتأكد من الالتزام بالأسعار.وأضاف المحافظ -في بيان اليوم- أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 59 محضرا مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، وتحرير 141 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.وأوضح المحافظ أنه تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع لإنتاج البلاستيك بناحية طوخ طنبشا ببركة السبع لإدارته بدون ترخيص وحيازته سلع مجهولة المصدر وضبط 2 طن مادة خام لتصنيع البلاستيك و4000 دورق لمياه الشرب منتج نهائى مجهول المصدر.وكذا تحرير عدد 2 محضر جنح ضد أصحاب صيدليات بمركز أشمون وتم ضبط 15 أمبول جيل و720 حفاظة أطفال مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بناحية بندر شبين الكوم لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة وضبط 65 كجم لحوم مفرومة و50 كجم دهون جميعهم غير صالح للاستهلاك الآدمي.