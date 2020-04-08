النظام القطري يحرق 80 جثة مصابة بكورونا في مكب للنفايات

قال الإعلامي السعودي علي المالكي الأربعاء، إن النظام القطري أحرق، الثلاثاء، أكثر من 80 جثة توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا بالقرب من مكب النفايات في مسيعيد.وأضاف المالكي، عبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر، نقلًا عن مصادره في الدوحة، أن أغلب الجثث تعود لأجانب، وتفيد المصادر أنه تم مخاطبة السفارات الأجنبية التي تم إحراق رعاياها أنه تم دفنهم حتى لا تنتشر العدوى.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة العامة القطرية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 2000 حالة.