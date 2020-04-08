قرود تايلاند جائعة بسبب كورونا (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يظهر إطعام سكان مدينة لوبوري التايلاندية للقرود، بعدما تضررت السياحة في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وكانت تعتمد القرود في مصدر غذائها على السياح الذين كانوا يقدمون لها الطعام، وبعدما وقفت السياحة أصبح سلوكها عدوانيا، لذلك بادر سكان المدينة بإطعام القرود الجائعة.يذكر أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة كبيرة إلى باقي دول العالم.