الجارديان: تركيا تشهد أسرع معدل تفشي لفيروس كورونا بالعالم

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تركيا تشهد أسرع معدلات إصابة بفيروس كورونا في العالم، فهى تسجل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا، ورغم ذلك يقاوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوات العزل والبقاء في المنزل، ويصر على استمرار عجلات الاقتصاد في الدوران.وأكدت الصحيفة ان معدلات الإصابة بـ Covid-19 في تركيا ترتفع بشكل أسرع من الدول المتفشي فيها الوباء، لافتة إلى ان البلاد لديها أسرع عدد متزايد من الحالات المؤكدة في العالم أجمع حسبما أفادت الأرقام، فقد بلغ إجمالي الحالات أكثر من 30 ألف و200 حالة منذ الإعلان عن أول حالة مؤكدة قبل أربعة أسابيع.وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة التركية ظلت لفترة طويلة تنفي وجود فيروس كورونا على أراضيها، ثم فجأة قفزت أرقامها بوتيرة متسارعة حتى أصبحت أعلى دولة في العالم من حيث المعدل اليومي.وتابعت انه ورغم ذلك الأرتفاع السريع في معدل الإصابات، إلا ان أردوغان قاوم مطالب نقابات الاطباء وساسة المعارضة بأن يأمر الناس بعدم الذهاب إلى العمل والبقاء في منازلهم، مصرا على أن "عجلة الاقتصاد يجب أن تستمر في الدوران".وأضافت أن تركيا لا تزال تتعافي من أزمة مالية حالية عندما انهارت عملتها في 2018، ما دفع خبراء الاقتصاد أن يعربوا عن مخاوفهم من أن يدخل اقتصادها في حالة ركود بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى انه بصرف النظر عن الأزمات الصحية والاقتصادية، فإن هذا الوباء قد ألهب الانقسامات السياسية العميقة في تركيا.وأختتمت قائلة إن حملة التبرعات التي أعلن عنها أردوغان الأسبوع الماضي تواجه انتقادات كثيرة، بعدما تبين أن موظفي بعض الشركات التي لها علاقات بالحزب الحاكم، والخدمة المدنية، اضطروا إلى تقديم تبرعات إجبارية من رواتبهم، في الوقت نفسه تم إغلاق جهود جمع الأموال من قبل مجالس المدن الكبرى التي تسيطر عليها المعارضة في اسطنبول وأنقرة وإزمير، وهو ما يطرح اسئلة حول مدى شفافية حكومة أردوغان في مواجهة الوباء خصوصا في ظل خوضها حملة قمع شديدة ضد المعارضة والصحافة وحرية التعبير على مدى سنوات عديدة.