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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

48 غرفة بمركز التعليم المدنى بدمياط جاهزة لاستقبال مصابى كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:27 م
مركز التعليم المدنى
مركز التعليم المدنى
حسام فهمي
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قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نقل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا إلى مركز التعليم المدنى بمدينة دمياط الجديدة، مؤكدة أن تلك الحالات ليست بحاجة إلى أجهزة تنفس صناعي أو دخول عناية مركزة لانها بسيطة.

وقالت: سيتم مباشرة تلك الحالات بصفة مستمرة لحين انتهاء فترة العزل المحددة من قبل وزارة الصحة والسكان وكذلك تخصيص المدينة الشبابية بمدينة رأس البر لعزل المخالطين للحالات الإيجابية لحين أيضًا انتهاء مدة العزل المقررة.

ويعد مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة، أحد أكبر المراكز على مستوى الجمهورية، ويضم الفندق 46 غرفة ثلاثية تسع 138 نزيل، و2 غرفة VIP، و4 ورش عمل تسع كل ورشة عدد 35 فرد، وقاعة مؤتمرات كبرى تسع 200 فرد، ومطعم يسع 150 فرد.

وقال محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه تم إجراء تحليل PCR على 1083 حالة بالمحافظة وهى أعلى نسبة على مستوى الجمهورية، مضيفا أن دمياط تحقق أعلى نسب الشفاء على مستوى الجمهورية، فقد تعافى 20 مصابا غادروا الحجر الصحى، وخلال يوم أو اثنين سيغادر 13 شخصا بعد أن جاءت نتائج العينات سلبية ليصل اجمالى حالات التعافى 33 شخصا.


مركز التعليم المدنى
مركز التعليم المدنى
مركز التعليم المدنى
مركز التعليم المدنى
مركز التعليم المدنى
مركز التعليم المدنى
مركز التعليم المدنى
مركز التعليم المدنى
مركز التعليم المدنى
مركز التعليم المدنى

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