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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة إنجليزية: مصريون يواجهون كورونا بمقاطع فيديو مضحكة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:27 م
كورونا
كورونا
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "آراب نيوز" البريطانية، أنه في ظل حالة الذعر العالمي من الانتشار السريع لفيروس كورونا، يواجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر تطورات الفيروس بحس الفكاهة الخاص بهم.
وتابعت أن نسبة كبيرة من سكان مصر ملتزمون بالحجر الصحي في منازلهم، وكعادتهم في الهروب من الكوارث والملل يننشرون قصصا إخبارية خفيفة الظل، ومقاطع فيديو مضحكة.

وأضافت أن المصريون لا يتركون شيئا للصدفة، فكل أمر قابل للسخرية، حتى الأطعمة التي تقي جهاز المناعة وتجعله أقوى في محاربة الفيروس تحولت لفكاهه في مصر.

وأشارت إلى أن الشرق الأوسط يتعامل مع الأطعمة المعالجة على أنها من الأساطير إلا أن الوضع في مصرمختلف كليًا.




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