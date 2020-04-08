«بلومبرج»: معدل الوفيات في بريطانيا بلغ ذروته

نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية، الأربعاء، توقعات إمبريال كوليدج في لندن أن معدل الوفيات في المملكة المتحدة قد بلغت ذروته.وارتفع إجمالي الوفيات في المستشفيات في المملكة المتحدة من كورونا بأرقام قياسية 786 إلى 6159 وهو أحدث عدد من الوفيات على الرغم من أنه تم اختبار 213181 شخصًا، فقط، من بين حوالي 68 مليون نسمة.جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة المتحدة عن تسجيل أعلى معدل وفيات في يوم واحد حتى الآن، في الوقت الذي يقاتل فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون من أعراض فيروس كورونا في المستشفى.وقضى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ليلة ثانية في العناية المركزة في مستشفى سانت توماس في لندن، حيث يتم علاجه من فيروس كورونا بعد الاعلان عن اصابته بالفيروس خلال الشهر الماضي.