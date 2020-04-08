«المصريين الأحرار» يواصل حملات التعقيم بالبحيرة

يواصل حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة مبادرة تعقيم وتطهير المنشآت والمؤسسات في ضوء مواجهة فيروس كورونا، بناءً على توجيهات رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، وذلك بحضور أمين المحافظة المهندس محمد سلامة، وأمين التنظيم أحمد حمودة، وسعيد عبداللا مسئول الإعلام بالمحافظة، وكرم شبانة أمين مركز دمنهور.وجاءت الحمله بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور حسني عباسي وكيل الوزارة والإدارة البيطرية بدمنهور بقيادة الدكتور أشرف محي الدين، وإشراف شعبان كمال.وشهدت الحملة تعقيم المنشآت والمناطق الحيوية بقرية الأبعادية مثل مجلس القريه ومكتب البريد وأيضًا تطهير المدرسة الإعدادية والمعهد الديني الابتدائي والإعدادي، ودار رعاية المسنين ودار الأيتام بمدخل القرية، والأماكن التي يتردد المواطنين عليها بكثرة يوميا وسط ترحيب كبير من الأهالي.كما ناشد مسئولي الحزب المواطنين بضرورة مواجهة فيروس كورونا، بضرورة الإلتزام بكافة الإرشادات العالمية والمُعلنة من جانب الحكومة المصرية ووزارة الصحة؛ للحفاظ على صحة المواطن المصري.