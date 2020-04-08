«فوضت امري» لـ محمد محيي تقترب من مليون مشاهدة

«فوضت أمرى»





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طرح المطرب محمد محيأغنيته الثانية الجديدة على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، من ألبومه المنتظر، الذي يحمل عنوان "بتاع زمان".واستطاعت أغنية محمد محي فوضت أمرى، أن تحصد عدد كبير من المشاهدات، اقترب من مليون مشاهدة خلال 48 ساعة فقط، كما انضمت إلى قائمة التريند الأعلى مشاهدة على يوتيوب، فى مصر وبعض الدول العربية.أغنية "فوضت أمرى" من كلمات أشرف امين، ألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".ويعود محيي بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية ويعد من احد المطربين الكبار في الوطن العربي وله عدد كبير من المتابعين والمحبين في مصر والوطن العربي