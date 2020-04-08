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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

توزيع مواد غذائية على 2200 أسرة ضمن «إحنا معاك» بالمرج

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:28 ص
توزيع مواد غذائية
توزيع مواد غذائية
أشرف لاشين
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قال النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إنه أطلق خلال الأسبوع الماضي مبادرة "إحنا معاك" لدعم المرأة المعيلة والعمالة غير المنتظمة والأسر التي تضررت من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالدائرة.

وأشار النائب إلى أنه بالفعل بدأت المبادرة في نشاطها، حيث تم توزيع المواد الغذائية على 2200 أسرة تتضمن الشنطة الواحدة "عبوات زيت وسكر وأرز ومكرونة وفول وشاي وسمن وبروتين" كمخزون أسبوعي.

وأضاف "علي" -في بيان اليوم الأربعاء- أن المبادرة مستمرة في عملها باستهداف أكبر عدد من متضرري الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في الأزمة الراهنة، وهناك تضافر لكافة المؤسسات وخطوات استباقية على أرض الواقع.

وناشد نائب المرج المواطنين البقاء فى المنازل لحين انتهاء هذه الأزمة، والمجتمع المدنى المساهمة والمشاركة فى تخطى هذه الأزمة، والتصدي لجشع التجار ممن يستغلون الأزمات ويسارعون فى رفع الأسعار.

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