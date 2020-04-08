التحري في اعتداء مجهول على سيدة وسرقة سيارتها بالرحاب

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام شخص بسرقة سيارة والتعدى على صاحبتها بمدينة الرحاب.وتداول منشور من حساب إحدى السيدات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنًا تعرضها للضرب من قبل مجهول وسرقة مفاتيح سيارتها أمام مسكنها بمدينة الرحاب بالقاهرة، واكتشافها سرقة سيارتها في اليوم التالى للواقعة.وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة حال استقلاله السيارة المستولى عليها بمنطقة مدينة نصر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.