«تحيا مصر»: 100 مليون جنيه لدعم متضرري السيول (فيديو)

قال الدكتور محمد مختار، المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، إن الهدف الأساسي منذ تأسيس صندوق تحيا مصر هو معاونة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للتشارك في حل المشكلات والأزمات التي يواجهها المجتمع، ويتم ذلك من خلال 6 محاور أساسية.وأضاف محمد مختار، عبر مداخله هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الدولة تعرضت لازمتين في وقت واحد وهما أزمة السيول وتبعتها فورًا أزمة تفشي فيروس كورونا.وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، أنه تم انعقاد عدة اجتماعات مع وزارة التضامن لرفع أثر السيول على بعض القرى المتضررة، وكان ذلك بتكليف رئاسي لصندوق تحيا مصر، حيث تم رصد 100 مليون جنيه لدعم القرى والأسر المتضررة من السيول.