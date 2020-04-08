مفقودون.. ابحث معنا عن إيهاب

انطلاقًا من دور جريدة «الدستور»، خُصصت مساحة لمشاركة كل من فقد فردًا من عائلته، لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.إيهاب حسين جاد محمد يبلغ من العمر 18 عامًا من محافظة سوهاج تغيب عن أسرتة بتاريخ 31-3-2020.علي من يجده الرجاء الاتصالعلي الأرقام التاليه0127021678301281337147