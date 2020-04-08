مفقودون.. ابحث معنا عن إيهاب
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:17 ص
رشا نصرطباعة
انطلاقًا من دور جريدة «الدستور»، خُصصت مساحة لمشاركة كل من فقد فردًا من عائلته، لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.
إيهاب حسين جاد محمد يبلغ من العمر 18 عامًا من محافظة سوهاج تغيب عن أسرتة بتاريخ 31-3-2020.
علي من يجده الرجاء الاتصال
علي الأرقام التاليه
01270216783
01281337147
إيهاب حسين جاد محمد يبلغ من العمر 18 عامًا من محافظة سوهاج تغيب عن أسرتة بتاريخ 31-3-2020.
علي من يجده الرجاء الاتصال
علي الأرقام التاليه
01270216783
01281337147