فيفي عبده تبهر متابعيها برقصة على «إنستجرام»

نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "، وهى ترقص على أنغام أغنية " عروسة " للمطربة العراقية إسراء الأصيل.وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: " الرقصة دي من صالون فيفي عبده، ودائما ما تقدم وصلات رقص لجمهور خلال فترة الحظر.يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" بطولة ‏حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، ‏وغيرهم، ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز ‏حشاد، إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع ‏نقابة ‏المهن ‏السينمائية.