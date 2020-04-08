فيفي عبده تبهر متابعيها برقصة على «إنستجرام»
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:14 ص
هدير شعراويطباعة
نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "، وهى ترقص على أنغام أغنية " عروسة " للمطربة العراقية إسراء الأصيل.
وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: " الرقصة دي من صالون فيفي عبده، ودائما ما تقدم وصلات رقص لجمهور خلال فترة الحظر.
يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" بطولة حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وغيرهم، تأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد، إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.
وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: " الرقصة دي من صالون فيفي عبده، ودائما ما تقدم وصلات رقص لجمهور خلال فترة الحظر.
يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" بطولة حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وغيرهم، تأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد، إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.