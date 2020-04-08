طوكيو تتوقع أكثر من 140 إصابة جديدة بكورونا

تتوقع طوكيو أكثر من 140 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته قناة "إن.تي.في" التلفزيونية في عنوان رئيسي.وحذر رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي من ارتفاع حالات الإصابة إلى 80 ألف خلال حالة الطوارئ، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.يذكر أن آبي أعلن أن بلاده سترفع حالة الطوارئ في غضون شهر بتعاون المواطنين، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم.وقال آبي للصحفيين اليوم إنه يشكر المواطنين بسبب تعاونهم، ردا على إعلان حالة الطوارئ التي أعلنها أمس الثلاثاء.وأضاف أنه سمع أن الكثير من الشركات تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل اعتبارا من اليوم الأربعاء.وحث رئيس الوزراء المواطنين على تقليص الاتصال فيما بينهم حتى 80 بالمئة خلال حالة الطوارئ التي تستمر على مدار شهر.وستكون حالة الطوارئ سارية في العاصمة طوكيو ومقاطعات كاناجاوا وسايتاما وشيبا وأوساكا وهيوجو وفوكوكا.