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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خليفة: السيسي أثلج صدور العمال وطمأن قلوبهم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:13 ص
شعبان خليفة
شعبان خليفة
دعاء جابر
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أشاد شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، بالرسائل الهامة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأصحاب الأعمال وللشعب المصرى، أمس حول أزمة "كورونا"، والتي ضمنت عدم المساس بمرتبات العمال، وطمأنة قلوب العاملين بالقطاع الخاص على أرزاقهم وحسمت الجدل بين العمال وأصحاب الأعمال حول خفض الأجور وتسريح العمال، مؤكدًا أن تلك الرسالة هي بمثابة طوق نجاة للعاملين.

وأضاف خليفة، أنه يجب الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها، فالدولة اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منها خفض الحركة والتكدس والازدحام، ودعت أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص إلى الحذو حذوها ومنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر وتقليص ساعات وأيام العمل قدر الإمكان وتعديل مواعيد الحضور وانصراف بما يضمن حركتهم على دفعات لتخفيف التجمعات، منوهًا بأن بعض أصحاب الأعمال لم يستجيبوا، إلا أنه بعد تدخل الرئيس السيسي أتوقع استجابتهم وانفراج الأزمة.

وأوضح أن الرئيس السيسي حث رجال الأعمال على تحمل مسئوليتهم الاجتماعية تجاه الوطن الذى قدمه لهم الكثير ومازال يقدم، قائلًا: "حديث الرئيس اليوم أثلج صدور العاملين.. فدعمه للعمالة غير المنتظمة بـ500 جنيه، بالإضافة إلى الدعم التمويني والكهرباء أيضًا، وسعيه لتشغيل المشروعات القومية الكبرى، كأنه كأب يشعر باحتياجات أبنائه الأكثر تضررًا فى ظل الظروف ومتطلبات المعيشية الصعبة".

وأكد خليفة أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم طمأنت قلوب العمال، وجعلتهم يستبشرون بمستقبلهم بعد زوال أزمة كورونا، مستطردًا: "سننجح في مواجهة كورونا وستنجو مصر وشعبها من آثاره، بالتفاف الشعب حول قيادته السياسية الرشيدة والحكومة التى مازالت تقوم بجهد كبير فى إدارة الأزمة وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد".

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