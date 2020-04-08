«شبابنا بخير» تدعم متضرري كورونا بالبحر الأحمر

بالتزامن مع ظهور كورونا وتكاتف أجهزة الدولة لدعم المواطنين، دشنت مجموعة من الشباب عدة مبادرات لدعم متضرري الفيروس بالبحر الأحمر خاصة بعد توقف القطاع السياحي، ليتسابق مواطنون في تقديم مساعدات للمتضررين.دشن شباب الغردقة وسفاجا والقصير ورأس غارب مبادرة"شبابنا بخير" لتوفير ألف كرتونة أغذية كمرحلة أولي.وقال هاني حمد مؤسس المبادرة إنها لم ولن تتوقف حتي تعود الحياة إلي طبيعتها بعد القضاء علي فيروس كورونا نهائيًا.وأضاف لـ"الدستور" أنه تم توزيع أكثر من ألف كرتونة سلع غذائية للمتضررين، مشيرًا إلي أن المبادرة انسانية لدعم الاهالي الذين تأثروا من كورونا وستستمر طوال فترة الازمة.وأكد محمد عبدالله، أحد المشاركين بـ شباب الخير، أن محافظة البحر الأحمر تضم عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين، لكن لم يشاركون في دعم المتضررين قائلًا: "لا نحتاج رجال الاعمال فهم يسعون لجمع المال فقط ولايعرفون شيئًا عن المحتاجين"، مشيرًا الي أن كثير من رجال الاعمال لم يكن لهم دورًا في الازمة الحالية.وأضاف ابراهيم سعيد، موظف بمدينة الغردقة، أن مبادرات الشباب اثبتت أن الشعب المصري علي قلب رجل واحد في الازمات.