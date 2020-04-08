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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتحاد العمال يشيد بدعوة الرئيس لرجال الأعمال بتحمل مسؤوليتهم الاجتماعية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:09 ص
مجدي البدوي
مجدي البدوي
دعاء جابر
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أشادت النقابة العامة للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، برئاسة مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة عليه في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقوله إنه على القطاع الخاص أن ينتبه كما في القطاع العام والدولة لتلك الإجراءات دون أن يمس برواتب العاملين، مع ضرورة الحفاظ على سلامتهم جميعًا، وأن الدولة ستساعده فى ظل الظروف الحالية، مردفًا: «نستهدف توصيل الدعم للعمالة غير المنتظمة دون أى تجمعات حفاظًا على سلامتهم".

وأكدت النقابة العامة، أن حديث الرئيس أمس الثلاثاء خلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة، والمخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا المُستجد»، كان مطمئنا للمصريين في مواجهة هذا الوباء الذي يهدد العالم، كذلك مواجهة الشائعات التي تستهدف زعزعة الإستقرار، والثقة بين القيادة السياسية وصناع القرار والناس، مؤكدة أن اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته في ظل هذه المحنة تسبب في غضب أعداء الوطن الذين حذر منهم الرئيس في خطابه.

وأشارت النقابة العامة إلى أن رسالة الطمأنة من جانب القائد سواء بالحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة،وتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتضررا، هي بمثابة رسالة إنسانية مفادها أن يقف الجميع بما فيهم أصحاب الأعمال للقيام بدورهم ومسؤوليتهم الوطنية والإجتماعية تجاه العمال، وتؤكد أن التماسك بين طوائف الشعب، ليس بجديد على المصريين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التلاحم بين كافة المؤسسات الدولة والشعب في مواجهة الإرهاب والآفات.

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