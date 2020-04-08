جهود القوات المسلحة في مكافحة كورونا (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، مقطع فيديو يوضح جهود القوات المسلحة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، تفقد جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة؛ لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيلما من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عّن تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال فعاليات تفقده معدات القوات المسلحة والأطقم المعاونة فى التعامل مع أزمة كورونا.