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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرتزقة أردوغان تسرق قمح السوريين وتنقله إلى تل أبيض

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:09 ص
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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تواصل القوات الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتهاكاتها للقوانين الدولية والاعتداء على الأراضي السورية عبر إنشاء المزيد من النقاط العسكرية الجديدة وتعزيز مواقعها التي احتلتها بريف الحسكة بالتوازي مع إقدامها على سرقة ونهب كميات كبيرة من القمح المخزن في ريف الرقة الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية بأن القوات التركية قامت بتجهيز نقطة عسكرية ضخمة جنوب مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي وزودتها بالآليات العسكرية، وفقا لوكالة سانا السورية.

كما قامت القوات التركية بالتعاون مع مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بتحصين المواقع التي احتلتها في قرى الواقعة على الخط الواصل بين بلدتي تل تمر وأبو راسين.

كما استولت القوات التركية على الأراضى وقامت بتجهيز قطعة أرض شرقي بوابة رأس العين المحتلة حيث من المتوقع استخدامها كسَاحة تجارية لتصريف البضائع التركية المهربة.

كما قامت القوات التركية والمرتزقة التابعين لها بنقل ما تبقى من كميات القمح المسروقة والمخزنة في صوامع السفح إلى مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

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