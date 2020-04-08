مرتزقة أردوغان تسرق قمح السوريين وتنقله إلى تل أبيض

تواصل القوات الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتهاكاتها للقوانين الدولية والاعتداء على الأراضي السورية عبر إنشاء المزيد من النقاط العسكرية الجديدة وتعزيز مواقعها التي احتلتها بريف الحسكة بالتوازي مع إقدامها على سرقة ونهب كميات كبيرة من القمح المخزن في ريف الرقة الشمالي.وأفادت مصادر أهلية بأن القوات التركية قامت بتجهيز نقطة عسكرية ضخمة جنوب مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي وزودتها بالآليات العسكرية، وفقا لوكالة سانا السورية.كما قامت القوات التركية بالتعاون مع مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بتحصين المواقع التي احتلتها في قرى الواقعة على الخط الواصل بين بلدتي تل تمر وأبو راسين.كما استولت القوات التركية على الأراضى وقامت بتجهيز قطعة أرض شرقي بوابة رأس العين المحتلة حيث من المتوقع استخدامها كسَاحة تجارية لتصريف البضائع التركية المهربة.كما قامت القوات التركية والمرتزقة التابعين لها بنقل ما تبقى من كميات القمح المسروقة والمخزنة في صوامع السفح إلى مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.