الكويت: 112 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزراة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم، إنه تم شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 111 حالة.وأوضح وزير الصحة الكويتي في بيان صحفي، أن الحالات الـ 6 تعود إلى مواطنين كويتيين، مشيرًا إلى أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست المصابة من فيروس كورونا.