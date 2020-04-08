كثافات مرورية متوسطة في ميادين القاهرة والجيزة

انتظمت حركة المرور، صباح اليوم الأربعاء، في شوارع القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية في الطرق والميادين.كما ظهرت بعض الكثافات الطبيعية المتحركة على الطريق الدائري من محور روض الفرج للمحور، وبالدائري من نزلة دار السلام لسلم البساتين، ونزلة بهتيم المرج.وانتظمت حركة المرور بالمحور عند نفق فودافون اتجاه الصحراوي، وفي الأوتوستراد عند عباس العقاد في الاتجاهين، وعلى الدائري عند محور سعد الشاذلي اتجاه نفق السلام، كما انتظمت حالة المرور في المحاور بكوبري أكتوبر ومايو، وعلى ميدان الجيزة في الاتجاهين وكذلك كوبري الجيزة المعدني.وتيسرت حركة المرور في شارع الهرم، وفيصل، والأوتوستراد القادم من حلوان، وعلى الدائري من المنيب إلى القاهرة الجديدة، وبمحور المشير ومحور NA، وعلى كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو، وبطريق كورنيش النيل، ومطلع المقطم، وعلى محور صلاح سالم، وأعلى طريق جسر السويس ومحور جوزيف تيتو وكوبري السندباد.